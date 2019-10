Το χαρακτηριστικό του iPhone 11 που έχει ενθουσιάσει: Μπορεί να κάνει τα πράγματα να φαίνονται πολύ μεγαλύτερα

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έσπευσαν να αγοράσουν το iPhone 11 όπως και στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες έδωσαν 11 εκατομμύρια ευρώ σε μια μέρα.

Ωστόσο πολλοί έχουν παρατηρήσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό σχετικά με το νέο iphone, που τους έχει ενθουσιάσει.

Συγκεκριμένα χρήστες έχουν παρατηρήσει πως κάνει τα αντικείμενα να φαίνονται μεγαλύτερα.

Τα μοντέλα του iPhone 11 Pro και Pro Max έρχονται με κάμερες ευρείας και πολύ ευρείας γωνίας, χάρη σε ένα τηλεφακό 2x και οι άνθρωποι δοκιμάζουν τις λειτουργίες.

Χρήστες μοιράστηκαν φωτογραφίες στο twitter με αντικείμενα που δείχνουν πολύ μεγαλύτερα.

this wide angle is CRAZY. first taken with normal iphone camera, second with the new wide lens pic.twitter.com/T0V1yAt9Nv

— bemmer (@emilyandcolor) September 27, 2019