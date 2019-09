Η Xiaomi έβγαλε το πιο εντυπωσιακό smartphone της χρονιάς (pics & vids)

Καλά τα iPhone, αλλά πλέον υπάρχουν εταιρίες που ανεβάζουν σε υψηλά επίπεδα τον ανταγωνισμό, έστω και αν ακόμα δεν μπορούν να αγγίξουν την Apple...

Για παράδειγμα η Xiaomi που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά.

Το τελευταίο προϊόν που παρουσίασε είναι το Mi Mix Alpha, το οποίο μόνο ως εντυπωσιακό μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου (μπροστά και πίσω) από οθόνη.



Γιατί σχεδόν; Γιατί το μοναδικό μέρος που δεν είναι οθόνη, είναι μία ευθεία γραμμή στο πίσω μέρος που είναι κάμερα Samsung με τον αισθητήρα των 108 megapixel.



Από εκεί και πέρα για επεξεργαστή έχει έναν Qualcomm Snapdragon 855+, διαθέτει συνδεσιμότητα 5G, έχει 12G Ram, 512GB χωρητικότητα και 40W γρήγορη ασύρματη φόρτιση για την μπαταρία των 4,050 mAh.



Experience a new way of receiving messages with #MiMIXAlpha. pic.twitter.com/ODY9OhVoQj — Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) September 24, 2019

Βέβαια, με αυτά τα χαρακτηριστικά εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως το συγκεκριμένο τηλέφωνο δεν είναι δυστυχώς για όλο τον κόσμο.



Και πως να είναι δηλαδή από τη στιγμή που η τιμή του θα είναι κοντά στα 2.500 ευρώ.

Για αυτό και η εταιρία θα προχωρήσει σε περιορισμένη παραγωγή, βγάζοντάς το στην αγορά τον προσεχή Δεκέμβριο.