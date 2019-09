Οι χρήστες του Twitter δίνουν ιδέες για... slofies (pics)

Και ναι, οι "slofies" είναι γεγονός! Η Apple παρουσίασε τα νέα της προϊόντα και στις νέες δυνατότητες των iphone είναι και οι selfies σε αργή κίνηση που ονομάστηκαν "slofies".

Οι χρήστες των social media δεν θα μπορούσαν να μείνουν... ασυγκίνητοι και φυσικά έσπευσαν να σχολιάσουν. Η καινοτομία αυτή της εταιρίας, ωστόσο, σε κάποιους δεν άρεσε καθόλου σαν ονομασία, ενώ άλλοι την σχολίασαν χιουμοριστικά.

Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις στο Twitter, τότε μάλλον η ονομασία δεν ενθουσίασε το κοινό.

Ok they’re about to do a bunch of performance demos so lemme just take this opportunity to say “slofie” out loud for the first and last time ever in my life. Thank you.

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 10, 2019