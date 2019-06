Η νέα επιλογή που θα έρθει με την επικείμενη ενημέρωση του Instagram (pics)

Οι περισσότεροι χρήστες του Instagram ακολουθούν όχι δεκάδες, αλλά εκατοντάδες συνήθως λογαριασμούς.

Κάτι που σημαίνει πως σε κάθε refresh που κάνεις, εμφανίζονται αρκετές νέες φωτογραφίες και ποσταρίσματα.

Έτσι, αν δεις κάτι και δεν θυμάσαι το όνομα του λογαριασμού που το ανέβασε, δυσκολεύεσαι αρκετά για να το βρεις, καθώς θα έχουν μεσολαβήσει ουκ ολίγες εικόνες.

Φαίνεται όμως πως το τεχνικό τμήμα της εφαρμογής, ετοιμάζει μία ευχάριστη έκπληξη.

Ο social media expert Ματ Νοβάρα αποκάλυψε με ένα μήνυμά του στο Twitter πως θα υπάρχει επιλογή κατηγορίας «Ποστ που έχεις δει», ενώ όπως αναφέρει κάτι ανάλογο θα υπάρχει και για αυτά που έχεις πατήσει like, που έχεις σχολιάσει ή που τα έχεις στείλει σε φίλους σου.

New! Instagram is testing a ‘Post’s you’ve seen’ feature

Shows any posts or profiles you’ve viewed in your feed.

Also being tested:

- Posts you’ve liked

- Posts you’ve commented on

- Posts you’ve sent

Spotted by @WABetaInfo + @mattnavarra pic.twitter.com/liaBqNL6aN

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 1, 2019