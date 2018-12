Το Instagram έκανε μία τεράστια αλλαγή που κράτησε μισή ώρα (pics)

Συνήθως είμαστε κάπως επιφυλακτικοί στις αλλαγές, ειδικά σε πράγματα που αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας... Όπως γίνεται για παράδειγμα με το Instagram.

Την Πέμπτη λοιπόν, η δημοφιλής εφαρμογή προχώρησε σε μία δοκιμαστική ενημέρωση, η οποία ουσιαστικά γνώρισε την... κατακραυγή των χρηστών, καθώς τους χαλούσε μία μεγάλης του συνήθεια...

Αυτή του πως να βλέπουν το feed με τα ποσταρίσματα όσων ακολουθούν, το οποίο από το scroll down αντικαταστάθηκε με το scroll left and right.

Αντί λοιπόν να σέρνεις το δάχτυλό σου προς τα πάνω, έπρεπε να το σέρνεις πως τα αριστερά για να δεις την επόμενη και προς τα δεξιά για την προηγούμενη.

Η αλλαγή αυτή όμως, όπως είπαμε, έγινε δεκτή με πολύ κράξιμο, αναγκάζοντας το αφεντικό του Instagram, Άνταμ Μοσέρι να γράψει στο Twitter.

«Συγγνώμη για αυτό. Υποτίθεται θα ήταν μία μικρή δοκιμή, αλλά το πήγαμε πιο μακρυά».

Έτσι, μετά από μισή ώρα το Instagram επανήλθε στην παλιά του μορφή.