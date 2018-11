H Samsung κάνει ρελάνς αποκαλύπτοντας το κινητό που θα διπλώνει στην μέση (pics & vids)

Μέχρι και πριν από λίγο καιρό γνωρίζαμε οτι η Samsung δούλευε πάνω στο να βγάλει στην αγορά το πρώτο κινητό που θα διπλώνει στην μέση. Οι εξελίξεις όμως την πρόλαβαν, καθώς την πρόλαβε η άγνωστη Royole, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα πίεση.



Γιατί υπήρχε πίεση; Γιατί η Apple έχει παρουσιάσει τρία μοντέλα iPhone, ενώ τα δικά τους προϊόντα έχουν παρουσιάσει η Huawei, η Google και η OnePlus, την ώρα που το CNBC ανέφερε πως το δεύτερο τρίμηνο του 2018 οι πωλήσεις της εταιρίας έπεσαν κατά 20%.



Έτσι, όλα δείχνουν οτι οι υπεύθυνοι της εταιρίας οδηγήθηκαν στην απόφαση να παρουσιάσουν το νέο κινητό που θα διπλώνει μέσα στο μήνα και να το βγάλουν στην αγορά στις αρχές του 2019, προκειμένου να κάνουν ρελάνς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν το όνομά του θα είναι Infinity V...