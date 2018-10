Το Twitter μετάνιωσε και αφαιρεί μία από τις αντιδράσεις του (pics)

Φαίνεται πως η επιλογή της κόκκινης καρδούλας ή αλλιώς του like στο Twitter, δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους υπεύθυνους του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Για αυτό και όπως μετέδωσε η Telegraph, στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αφαιρεθεί, καθώς ακόμη και ο ιδρυτής του, Τζακ Ντόρσεϊ ουδέποτε ήταν υπέρμαχός του.

Μάλιστα, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον λογαριασμό του τμήματος επικοινωνίας του Twitter.

«Όπως λέμε εδώ και λίγο καιρό, ξανασκεφτόμαστε τα πάντα σχετικά με την υπηρεσία μας, προκειμένου να προωθήσουμε την υγιή συζήτηση. Αυτό περιλαμβάνει και το like.

Ακόμα είμαστε σε πρώιμο στάδιο και δεν σκεφτόμαστε να μοιραστούμε κάτι τώρα».

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 29, 2018