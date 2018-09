Μνήμη ελέφαντα: Έρχεται το smartphone με 10GB στη RAM (pic)

Σύμφωνα με την GizmoChina, έναν από τους πρώτους ιστότοπους που ανέφεραν αυτήν την ανακάλυψη, παραμένει άγνωστο το πότε θα κυκλοφορήσει το νέο κινητό . Την είδηση ωστόσο ανέφερε πρώτα κι ένα τιτίβισμα το οποίο τόνιζε την καταχώρηση του Find X στην TENAA.

OPPO Find X adds a 10GB RAM version, which will be the world's first 10GB RAM Smartphone. pic.twitter.com/ULdntw6X95

— Ice universe (@UniverseIce) September 27, 2018

Βέβαια φήμες της αγοράς θέλουν κι άλλους κατασκευαστές να προσπαθούν να φτάσουν τα εντυπωσιακά 10 GB RAM, όπως η ανταγωνίστρια VIVO, οπότε καλό θα ήταν η Oppo να βιαστεί αν θέλει να τερματίσει πρώτη σε αυτού του είδους τον αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι δεν απέχουμε πολύ από το πρώτο smartphone που θα έχει διψήφια gigabytes μνήμης. Αν αναλογιστούμε δε και τα 256GB αποθηκευτικού χώρου που βρίσκουμε σε όλο και περισσότερα smartphone κατανοούμε ότι ο υπολογιστής μας σε λίγο καιρό θα φαίνεται ανίσχυρος μπροστά στα τηλέφωνά μας...

Πηγή: reader.gr