Με λειτουργία ελέγχου του καρδιακού παλμού το νέο Apple Watch (pics)

Με την παρουσίαση του νέου Apple Watch ξεκίνησε η παρουσίαση των νέων gadget του τεχνολογικού κολοσσού της Καλιφόρνια.

Το Apple Watch, έχει μέχρι στιγμής βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο να είναι πιο υγιείς και πιο οργανωμένοι. Και μάλιστα με ένα προϊόν που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Για αυτό το Apple Watch είναι το νούμερο ένα έξυπνο ρολόι, τελεία και παύλα Και σήμερα περνάμε στο επόμενο επίπεδο του Apple Watch.» ανέφερε ο Tim Koyk κατά την έναρξη της ετήσιας παρουσίασης της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια λίγο πριν καλέσει τον υπεύθυνο για να μας παρουσιάσει το νέο ρολόι της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν το νέο ρολόι «σας κρατά συνδεδεμένους με τους ανθρώπους και τους συνεργάτες σας, ακόμα κι αν έχετε αφήσει το τηλέφωνο στο σπίτι και φροντίζει πιο εντατικά για την σωματική σας ευεξία και υγεία»

The Watch Series 4 can now detect when you fall and call for help automatically #appleevent pic.twitter.com/1tDqonAc05

