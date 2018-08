Τώρα μπορείς να δεις πόσο εξαρτημένος είσαι από το Facebook και το Instagram (pics)

Διασκέδαση, χαλάρωση, επικοινωνία, ενημέρωση ή απλά κόλλημα; Όπως κι αν επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις Social Media σίγουρα περνάς αρκετή ώρα σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Πλέον, το Facebook και το Instagram θα μας ενημερώνουν ακριβώς πόσο χρόνο σπαταλάμε σε αυτά!

Μάλιστα, θα σου δίνουν τη δυνατότητα να βάζεις όριο κι όταν ξεπερνάς τον χρόνο που έχεις επιλέξει θα σου έρχεται ειδοποίηση.

Σταδιακά η αλλαγή θα εμφανιστεί σε όλους τους χρήστες και θα την βρείτε στο "Your Activity" στο Instagram και στο "Your Time on Facebook"στο Facebook.

