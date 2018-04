«To σκάνδαλο με τα προσωπικά δεδομένα δεν αγγίζει το Netflix»

Ο κ. Χέιστινγκς συζήτησε με δημοσιογράφους για τις φιλοδοξίες του Netflix, τον ανταγωνισμό και τη διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων. Για το τελευταίο, μας διαβεβαίωσε ότι το Netflix διαθέτει μόνο το ιστορικό θέασης και το ιστορικό πληρωμών μας. «Είμαστε συνδρομητική υπηρεσία, τα έσοδά μας προέρχονται από τους συνδρομητές και αυτό μας επιτρέπει να μην έχουμε διαφημίσεις, αλλά και να μη μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό στοιχείο.

Είμαστε πολύ διαφορετικοί από τις εταιρείες που στηρίζονται στις διαφημίσεις και δεν μας αγγίζει το σκάνδαλο με τα προσωπικά δεδομένα» είπε ο Χέιστινγκς, που επίσης διατηρεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Facebook.

Αν και το Netflix βρίσκεται πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό, αναγνωρίζει ότι το τοπίο θα αλλάξει – η Disney, για παράδειγμα, ετοιμάζει της δική της πλατφόρμα streaming, και μιλάμε για έναν κολοσσό που έχει στο οπλοστάσιό του εκτός από τους δικούς του χαρακτήρες, και εκείνους της Marvel και του «Star Wars». «Από τη μία έχεις εταιρείες τεχνολογίας (σ.σ. Apple, Amazon) να επενδύουν στο περιεχόμενο, από την άλλη έχεις εταιρείες περιεχομένου (σ.σ. Disney) να επενδύουν στην τεχνολογία.

Έρχονται κατά πάνω μας από δύο μεριές», σχολίασε ο Χέιστινγκς.



Ο Ριντ Χέιστινγκς στην παρουσίαση του προγράμματος του Netflix στις 18 Απριλίου στη Ρώμη

Όταν τον ρωτήσαμε πώς περιμένει από τον καταναλωτή να πληρώνει 10 ευρώ για το Netflix, άλλα τόσα για την αντίστοιχη πλατφόρμα της Disney, άλλα τόσα αν θέλει να δει τη μεταφορά του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που ετοιμάζει η Amazon και πάει λέγοντας, απάντησε: «Ευτυχώς που υπάρχουν οι δωρεάν δοκιμές! Θα συμβεί ότι και με τις εφαρμογές στο τηλέφωνο. Μαζεύεις εφαρμογές και μετά από κάποιο καιρό βλέπεις ότι τις περισσότερες δεν τις χρησιμοποιείς πια. Κάποιες τις αφήνεις. Είναι αλήθεια ότι δεν θα μπορείς να έχεις όλα αυτά που θες μαζί».

Το Netflix για το 2018 επενδύει 8 δισ. δολάρια σε περιεχόμενο( το 1 δισ. από αυτά σε ευρωπαϊκές παραγωγές όπως μας είχε ενημερώσει ο διευθυντής προγράμματος Τεντ Σαράντος) και 1,3 δισ. σε τεχνολογία. «Όπως η Apple συνδύασε τεχνολογία και μόδα και κατάφερε να ξεχωρίσει, έτσι κι εμείς θέλουμε να συνδυάζουμε τεχνολογία και περιεχόμενο και να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό».

Ο λόγος που η εταιρεία του δεν δημοσιεύει ποτέ πληροφορίες για τις θεάσεις των εκπομπών της, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. «Δεν θέλουμε να τους δώσουμε έτοιμα στοιχεία για την κάθε χώρα, πόσο βλέπει, πόσο δεν βλέπει, ποιες εκπομπές αρέσουν κλπ. Ας το ανακαλύψουν μόνοι τους».

Ολοκληρώνοντας, είπε ότι το σχέδιό του για το μέλλον του Netflix είναι... «more of the same. Περισσότερο περιεχόμενο, περισσότεροι συνδρομητές. Έχουμε επιλέξει να επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο και αυτόν το δρόμο θα ακολουθήσουμε».

