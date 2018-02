Προσομοίωση αποστολής στον Άρη με τη συμμετοχή 250 επιστημόνων στην έρημο του Ομάν (vid)

Τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα ενσωματωμένη σε drone από την έρημο του Ομάν στην αραβική χερσόνησο είναι εντυπωσιακά, καθώς εκατοντάδες επιστήμονες συμμετέχουν σε μία ερευνητική αποστολή προσομοίωσης της ζωής στον «Κόκκινο Πλανήτη».

Οι περίπου 200 επιστήμονες από 25 κράτη του κόσμου, έστησαν τον εξοπλισμό της αποστολής, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και στο περιβάλλον του πλανήτη Άρη και πειραματίστηκαν σχετικά με τις συνθήκες που θα συναντήσει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στην αφιλόξενη επιφάνεια του Άρη.

Drone footage shows a Mars mission simulation in Oman, where more than 200 scientists from 25 countries are taking part in a Mars simulation project. https://t.co/aOC128Pl3Q pic.twitter.com/V9nPeZCYrS

