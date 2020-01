Θανατοποινίτης πέθανε περιμένοντας δικαίωση για ρατσιστή ένορκο που τον έστειλε στην ηλεκτρική καρέκλα (pics)

Ο Κιθ Θαρπ πέθανε, τελικά, το βράδυ της Παρασκευής, στα 61 του.

Όχι, όμως, στην ηλεκτρική καρέκλα, αλλά μετά από επιπλοκές, εξαιτίας του καρκίνου...

Η είδηση του θανάτου του έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ, καθώς η περίπτωσή του έχει απασχολήσει έντονα την αμερικανική κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια.

Θα θυμάστε, ίσως, πως, το 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε τον δρόμο για την επανεκδίκαση της υπόθεσης του εν λόγω Αφροαμερικανού από την Τζόρτζια, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο το 1991 για τον φόνο της κουνιάδας του, αφού αποδείχθηκε, την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγμή, ότι ένας από τους ενόρκους ενδέχεται να είχε ρατσιστικά κίνητρα.

Για την ακρίβεια, ο ένορκος είχε αναρωτηθεί «αν οι μαύροι έχουν ψυχή»...

Ο Tharpe, μάλιστα, είχε φάει το τελευταίο του γεύμα όταν ματαιώθηκε η εκτέλεσή του!

Keith Tharpe died of (likely poorly treated) cancer, while waiting for the state of Georgia to kill him, despite one of the jurors who sentenced him to die admitting he didn’t think black people have souls.

In Georgia, in 2020.

https://t.co/pQCQT6UTdv

— Hannah Riley (@hannahcrileyy) January 26, 2020