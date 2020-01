Έγραψε SOS στο χιόνι και σώθηκε μετά από 23 μέρες στην παγωμένη ερημιά της Αλάσκας! (pics & vid)

Βγαλμένη από ταινία η περιπέτεια για έναν οικολόγο.

Ο 30χρονος Tyson Steele θέλησε να περάσει λίγες μέρες στην άγρια και παγωμένη ερημιά της Αλάσκας.

Έστησε μια αυτοσχέδια καλύβα στο... πουθενά, πολύ μακριά από τον πιο κοντινό δρόμο, την οποία, όμως, από ένα τραγικό λάθος, είδε να καίγεται στις 17 ή στις 18 Δεκεμβρίου -δεν θυμάται ακριβώς πότε.

Όπως είπε ο Steele, «έβαλα ένα χαρτόνι στην ξυλόσομπά μου, που είναι παλιά, για να ανάψω φωτιά, βιαστικά. Δεν το κάνεις αυτό. Και το ήξερα. Όλη μου τη ζωή είχα ξυλόσομπες. Μια σπίθα, λοιπόν, πετάχτηκε από την καμινάδα και σε χρόνο ρεκόρ η οροφή της καλύβας μου καιγόταν»!

Αμέσως, ο 30χρονος πετάχτηκε έξω, αφότου φόρεσε το τζιν του, ένα χοντρό μάλλινο πουλόβερ και τις μπότες του, χωρίς να βάλει κάλτσες. Δεύτερο λάθος.

Έτρεξε να φέρει χιόνι, μήπως και καταφέρει να σβήσει τη φωτιά. Αλλά ήταν, ήδη, αργά. Όταν γύρισε το βλέμμα του, η καμπίνα είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Στην πυρκαγιά, μάλιστα, έχασε το αγαπημένο του λαμπραντόρ, 6 ετών, που δεν πρόλαβε να το σώσει.

SURVIVAL STORY: Tyson Steele offers up the heartbreaking, harrowing details of the weeks he spent fighting for his life in the Alaskan wilderness. https://t.co/vf18szsoPz

— KUTV 2News (@KUTV2News) January 12, 2020