Άγγλοι φυγάδες έσωσαν την Κωνσταντινούπολη και ίδρυσαν μια Νέα Αγγλία στη Μαύρη Θάλασσα (pics)

Πώς θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι στη διάρκεια του 11ου αιώνα μ.Χ. υπήρχε Λονδίνο στη... γειτονιά μας;

Και όμως!

Σύμφωνα με νέα, εκπληκτικά ιστορικά στοιχεία, που ανέλυσε και έφερε στο «φως» η ιστορικός Caitlin Green, Άγγλοι φυγάδες, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον άρον το Νησί μετά τη Νορμανδική Κατάκτηση του 1066, ίδρυσαν μια μικρή... Νέα Αγγλία στην Κριμαία, 500 και πλέον χρόνια πριν την αμερικανική «έκδοση», δίνοντας, μάλιστα, ονόματα στις νέες πόλεις ολόιδια με εκείνα της πατρίδας τους!

Οι φυγάδες, σύμφωνα με την Δρ Green, φαίνεται πως ανταμείφθηκαν από τον βυζαντινό αυτοκράτορα, επειδή βοήθησαν την Κωνσταντινούπολη στη διάρκεια κάποιας επιδρομής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε νορμανδικά κείμενα, που μελέτησε η ιστορικός, οι κατατρεγμένοι Άγγλοι βρίσκονταν υπό την ηγεσία του κόμη του Gloucester ονόματι Siward και κατευθυνόταν προς τον νότο, στη Μεσόγειο, πραγματοποιώντας, αρχικά, μια επιδρομή στη Θέουτα (ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ) της Βόρειας Αφρικής.

'Norman Conquest fugitives built their own version of England on the Black Sea' — from the Daily Mail :) https://t.co/CdBRpUeNK6

— Dr Caitlin Green (@caitlinrgreen) December 27, 2019