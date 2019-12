Γυναίκα αστυνομικός συνέλαβε αδίστακτο γκάνγκστερ στον ναό όπου επρόκειτο να παντρευτούν (pic)

Όχι, αυτά δεν γίνονται μόνο στις ταινίες.

Γίνονται και... στην Ινδία!

Μια ατσίδα γυναίκα αστυνομικός ζήτησε και έλαβε άδεια από τον αρχηγό της στο τμήμα του Chhatarpur, προκειμένου να κάνει την... ενδιαφερόμενη μέσω Facebook σε έναν άνδρα, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πλέον διαβόητους και αδίστακτους γκάνγκστερ στη χώρα, με τουλάχιστον 15 φόνους στο ενεργητικό του!

Η γοητευτική Madhavi Agnihotri, όμως, έμαθε, μετά από έρευνα, πως ο καταζητούμενος Balkishan Choubey, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και τρομερός γυναικάς. Του έστειλε, λοιπόν, μήνυμα στο Facebook, αλλά και μια παλιά της φωτογραφία, και οι δυο τους άρχισαν να κουβεντιάζουν. Ο Balkishan είχε πέσει στην παγίδα.

Μέσα σε τρεις μέρες, μάλιστα, πρόλαβε να ερωτευτεί τη νεαρή αστυνομικό, η οποία πέτυχε στο 100% τον σκοπό της: «Υποχρέωσε» τον γκάνγκστερ να της κάνει πρόταση γάμου!

Bravo Madhavi Agnihotri ! Hats off to the talented woman cop! https://t.co/Q0kch6jRBO

— Dr. VINAY Sahasrabuddhe (@vinay1011) November 30, 2019