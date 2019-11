Η άγνωστη ιστορία πίσω από το μουσικό όργανο του Βενιαμίν Φραγκλίνου που προκαλούσε παράνοια και απαγορεύτηκε (pics & vids)

Στα 55 του, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος δίνει το «παρών» σε ένα κονσέρτο, στο Λονδίνο.

Εκεί, ακούει έναν μουσικό να παίζει ένα περίεργο όργανο, που αποτελείται από ποτήρια κρασιού γεμάτα νερό.

Μαγεύεται. Ταυτόχρονα, όμως, απογοητεύεται...

Ο ήχος είναι μοναδικός, αλλά το όργανο φαίνεται δύσχρηστο. Μια στιγμή αφηρημάδας αρκούσε, για να σπάσουν τα ποτήρια.

Αυτή, λοιπόν, η τεράστια μορφή του Διαφωτισμού και της διανόησης του 18ου αιώνα, αποφασίζει να τελειοποιήσει... και τελειοποιεί το μουσικό όργανο, που έγινε γνωστό ως γυάλινη αρμόνικα ή υδροκρυσταλλόφωνο.

Τι κάνει;

Κατασκευάζει μια σειρά από ποτήρια γεμάτα νερό, το ένα μέσα στο άλλο και «κουρδισμένα» σε συγκεκριμένο τόνο, και τα τοποθετεί σε μια περιστρεφόμενη ράβδο. Τα χέρια του οργανοπαίχτη μένουν, πια, σταθερά, καθώς τρίβει με τα δάχτυλά του το βρεγμένο χείλος των ποτηριών, ενώ ο ήχος, τώρα, είναι καλύτερος από ποτέ. Πιο γλυκός και πιο μελωδικός. Ή πιο ανατριχιαστικός και πιο αποκρουστικός...

Διότι, η γυάλινη αρμόνικα διχάζει.

Οι μισοί τη βρίσκουν γαλήνια και οι άλλοι μισοί απόκοσμη. Κάνουν λόγο για «στοιχειωμένο» ήχο, που καλεί τα πνεύματα των νεκρών.

Και πράγματι, σύμφωνα με τους γιατρούς του 18ου αιώνα, το μουσικό όργανο του Βενιαμίν Φραγκλίνου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όχι, βέβαια, μόνο επειδή... ξυπνούσε τους νεκρούς.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, σε μια εποχή σκοτεινή -παρά τον Διαφωτισμό- με αναρίθμητες δεισιδαιμονίες και προλήψεις, ειδικοί στην ανατομία έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι η πολλή μουσική μπορεί να επηρεάσει τα νεύρα, προκαλώντας πονοκεφάλους, λιποθυμίες και άλλα προβλήματα.

Αντίστοιχους φόβους εξέφραζε αιώνες πριν και ο Ρωμαίος ρήτορας Μάρκος Φάβιος Κοϊντιλιανός, που έλεγε ότι κάποια όργανα μπορούσαν να κάνουν τρελούς τους ανθρώπους. Ακόμη και ο Πλάτωνας, δε, πιο παλιά, είχε προτείνει την απόσυρση ορισμένων οργάνων για τον ίδιο λόγο.

