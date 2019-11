Η ιστορία της έφηβης σκλάβας του σεξ που επέζησε από Άουσβιτς και Γκουλάγκ (pics)

Η Cecilia μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο θανάτου του Χίτλερ ως έφηβη και στη συνέχεια, το 1945, εξορίστηκε σε φυλακή της Σιβηρίας από τους Σοβιετικούς.

Στο μυθιστόρημα ''Cilka's Journey'', λοιπόν, η Cecilia Kovachova είναι η Cilka Klein: Μια έφηβη σκλάβα του σεξ, που, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, έχει μια «προνομιούχα» θέση στο Άουσβιτς, η οποία, ωστόσο, οδηγεί τους Σοβιετικούς στην υπόθεση, αργότερα, ότι ήταν συνεργάτης των Ναζί! Για αυτό και τη στέλνουν σε δικό τους στρατόπεδο συγκέντρωσης, στη Σιβηρία!

Το βιβλίο, όμως, που ακροβατεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, έχει προκαλέσει τον θυμό των συγγενών της αληθινής επιζήσασας του Ολοκαυτώματος, Cecilia.

The teenager who survived Auschwitz AND a Russian gulag has inspired new novel https://t.co/RaUeCqqu7N

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 8, 2019