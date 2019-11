Τύπος που έβαψε το μουστάκι του για το Movember έπαθε αλλεργία και πρήστηκε (pic)

Από χθες, 1η Νοεμβρίου, εκατομμύρια άνδρες σε ολόκληρο τον κόσμο ξεκίνησαν ήδη να... καλλιεργούν το μουστάκι τους.

Ο λόγος, φυσικά, είναι, όπως κάθε χρόνο, το Movember: Το κίνημα που έγινε θεσμός και παροτρύνει τους άνδρες, κάθε Νοέμβριο, να αφήσουν μουστάκι, προκειμένου να κινητοποιηθούν στον αγώνα κατά του καρκίνου του προστάτη.

Ωστόσο, ενώ κάποιοι άντρες είναι ευλογημένοι με την ικανότητα να βγάζουν μέχρι και τις λεγόμενες «μουστάκες», κάποιοι αγωνίζονται να αναπτύξουν ακόμη και το χνούδι τους...

Αν τυγχάνει, λοιπόν, να ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, προς Θεού... Μην επιχειρήσετε να βάψετε το μουστάκι σας ή, τουλάχιστον, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Όπως ΔΕΝ ήταν ο 23χρονος Dominic Gibbons, από το Cwmbran της Ουαλίας, που πέρυσι έκανε αυτό ακριβώς το λάθος.

Επειδή το μουστάκι του αποτελείται από μερικές διάσπαρτες τρίχες, αποφάσισε να το βάψει για να ξεχωρίζει. Και το έβαψε και δύο φορές, ώστε να είναι σίγουρος ότι θα πετύχει πιο σκούρα απόχρωση. Ούτε που πήγε στο μυαλό του το ενδεχόμενο ότι μπορεί να γίνει σαν την Τζένη Χειλουδάκη, παρότι ως παιδί είχε πάθει αλλεργία σε ένα τατουάζ henna.

Δεν χρειάστηκε, επομένως, πολύς χρόνος για να συνειδητοποιήσει την γκάφα του. Όπως είπε: «Πήγα στη δουλειά την επόμενη μέρα και το σημείο γύρω από το στόμα μου άρχισε να γίνεται κόκκινο. Είχα πάθει, φυσικά, αλλεργία. Πρήστηκα».

