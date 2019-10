Πέντε πληρωμένοι δολοφόνοι «πάσαραν» ο ένας στον άλλον το συμβόλαιο θανάτου και κατέληξαν όλοι στη φυλακή (pic)

Μιλάμε για ΤΟ μπέρδεμα, αλλά αυτό ακριβώς συνέβη στο Guangxi της Κίνας!

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια ιστορία με έναν επιχειρηματία και πέντε εκτελεστές (σαν ανέκδοτο), αλλά ας αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, μπας και σας ξεμπερδέψουμε.

Ο επιχειρηματίας Tan Youhui, λοιπόν, προσέλαβε έναν πληρωμένο δολοφόνο, προκειμένου να βγάλει από τη μέση έναν ανταγωνιστή του στις επιχειρήσεις κρεάτων, αντί 250.000 ευρώ.

Καλά ως εδώ.

Το δικαστήριο, ωστόσο, άκουσε τον πρώτο εκτελεστή να δηλώνει πως προσπάθησε να αναθέσει τη δουλειά σε κάποιον... συνάδερφο, προκαλώντας, τελικά, όπως αποδείχθηκε, μια ανεπανάληπτη, αλυσιδωτή αντίδραση, στην οποία προστέθηκαν και άλλοι, απρόθυμοι να κάνουν τη «δουλειά», συμπατριώτες του!

Για την ακρίβεια, οι... απρόθυμοι αποδείχθηκε πως ήταν πέντε και ο ένας «πάσαρε» στον άλλον το συμβόλαιο θανάτου!

Σύμφωνα με το BBC, το σχέδιο απέτυχε παταγωδώς, πια, όταν ο τελευταίος εκτελεστής συναντήθηκε με τον άνθρωπο -τον οποίο και οι πέντε είχαν προσληφθεί για να σκοτώσουν- και συμφώνησαν να παραποιήσουν τον θάνατό του. Έτσι νόμιζε βασικά...

Τελικά, μετά από μια δίκη που διήρκεσε ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ο Tan και οι πέντε πληρωμένοι δολοφόνοι καταδικάστηκαν για απόπειρα δολοφονίας του Wei (ο ανταγωνιστής) από το δικαστήριο!

Tan Youhui contracted Xi Guangan to kill "Mr Wei" for ¥2m.

Xi accepted but sub-contracted Mo Tianxiang to kill Wei.

Mo in turn sub-contracted Yang Kangsheng…

Kangsheng in turn sub-contracted Yang Guangsheng…

Finally Guangsheng sub-contracted Ling Xiansi!https://t.co/J4Odm6nlfu

