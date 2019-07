Απεγνωσμένη μετανάστρια ικετεύει συνοριοφύλακες να την αφήσουν να περάσει τα σύνορα (vid)

Γροθιά στο στομάχι αποτελούν οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα σε συνοριακή διάβαση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικό, όταν μία απελπισμένη γυναίκα από την Γουατεμάλα εμφανίζεται να παρακαλάει δακρυσμένη τους Μεξικανούς συνοριοφύλακες να περάσει τον ποταμό που χωρίζει τις δύο χώρες.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 22 Ιουλίου από την κάμερα του Reuters σε μεθοριακό πέρασμα της πολιτείας Ciudad Juarez στον ποταμό Ρίο Γκράντε στην μεξικανική πλευρά των συνόρων, με την Ledy Perez να ικετεύει τους τρεις άντρες των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο ώστε να την αφήσουν να διαβεί τον ποταμό και να φτάσει στην αμερικανική όχθη.

Look at these photos.

See the mother’s desperation.

And understand that people are fleeing violence & trying to give their children a better future.

That desperation should not be treated as a crime.

Asylum is a human right.https://t.co/B6cTiHeHLA

— RAICES (@RAICESTEXAS) July 26, 2019