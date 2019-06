92χρονη ζήτησε να συλληφθεί για να ζήσει την εμπειρία να είναι... άτακτη (pics)

Ο λόγος για την Τζόσι Σμιθ, η οποία στην 92χρονη ζωή της δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, γεγονός που την ώθησε στο να ζητήσει από την αστυνομία του Μάνστεστερ να την συλλάβει και να την φυλακίσει, ούτως ώστε να μπορεί να ζήσει όσα ζουν κι οι παράνομοι της περιοχής.

Η Σμιθ, η οποία απέκτησε έξι παιδιά, 20 εγγόνια και 28 δισέγγονα, μάλιστα είδε την επιθυμία της να γίνεται αμέσως πράξη, με την απαραίτητη συνδρομή δύο συνταξιούχων αστυνομικών της πόλης, οι οποίοι αφού έμαθαν από την κόρη της Παμ για την «ευχή» της 92χρονης γυναίκας, στη συνέχεια μετέβησαν με βανάκι της αστυνομίας στο σπίτι της και της πέρασαν χειροπέδες.

Σα να μην έφτανε αυτό, η 92χρονη γυναίκα έγινε αποδέκτης καταιγιστικών ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου το μενού δεν εμπεριείχε λήψη αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, αλλά κέρασμα με κουλουράκια και τσάι, αλλά και κουβέντα με τους παρόντες αστυνομικούς.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι επιθυμία της καταπληκτικής ηλικιωμένης ήταν ο εγκλεισμός της στη φυλακή έστω για μία νύχτα, αυτό δεν κατέστη δυνατό, χωρίς ωστόσο αυτή η λεπτομέρεια να απογοητεύσει την 92χρονη γυναίκα, η οποία είδε να εκπληρώνεται μία πολύχρονη και μεγάλη επιθυμία της.

Η ίδια, μιλώντας σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ευχαρίστησε τόσο τους αστυνομικούς που της πέρασαν τις... πολυπόθητες χειροπέδες όσο και όσους συνέβαλαν στην εκπλήρωση της επιθυμίας της , ενώ η κόρη της επεσήμανε πως η προθυμία των αστυνομικών υπηρεσιών να βοηθήσουν την μητέρα της, δημιούργησε στην τελευταία απερίγραπτα συναισθήματα.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv

— Pam Smith (@sterlingsop) June 22, 2019