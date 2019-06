Η ιστορία πίσω από τη συγκλονιστική φωτογραφία από τη Γροιλανδία (pic)

Η είδηση για τη γρήγορη ταχύτητα που έλιωσε τεράστια ποσότητα πάγου στη Γροιλανδία τράβηξε το ενδιαφέρον των επιστημόνων.

Ο ερευνητής Τόμας Μόουτ από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, γνωστοποίησε στο CNN πως την Πέμπτη 13 Ιουνίου και μόνο μέσα σε 24 ώρες η Γροιλανδία, που το 40% της καλύπτεται από πάγο, έχασε 2 δισεκατομμύρια τόνους πάγου.

Την ίδια στιγμή κυκλοφόρησε μία φωτογραφία από το φιόρδ Inglefield Bredning. Στην εικόνα φαίνονται επτά σκύλοι που σέρνουν ένα έλκυθρο στο... νερό.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 14 Ιουνίου 2019