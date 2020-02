Πέθανε ο Δημήτρης Τσούτσης, ο Νικηφόρος στους Δύο Ξένους (pics & vids)

«Έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης στα 88 του χρόνια.

Ο ηθοποιός είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του MEGA, «Δύο Ξένοι».

Ο Δημήτρης Τσούτσης ερμήνευσε το ρόλο του... καναλάρχη Νικηφόρου Κασιμάτη όπου εργαζόταν η Μαρίνα Κουντουράτου (Εβελίνα Παπούλια) και αποτελούσε παράλληλα τη σχέση της Ντένης Μαρκορά (Ντίνα Κώνστα).

Ο ηθοποιός συμμετείχε επίσης και στην τηλεοπτική σειρά «Λαβ Σόρρυ» όπου υποδύθηκε τον νονό της Λίλης (Κωνσταντίνα Μιχαήλ).

Την είδηση για τον θάνατο του ηθοποιού έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Βασίλης Μπουζιώτης με ανάρτησή του στα social media: «Αντίο υπέροχε Δημήτρη (έφυγε ο εξαιρετικός ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης που είχε κάψει πολλά χιλιόμετρα στη σκηνή και στα πλατό/ένα ξεχωριστό πλάσμα με βιτριολικό χιούμορ και με μια μεγάλη αγκαλιά)».

Ο Δημήτρης Τσούτσης υπήρξε ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου συμμετέχοντας σε δεκάδες παραστάσεις. Επίσης είχε λάβει μέρος στις παραγωγές: «Ανοιχτή επιστολή» (1969), «Μεγάλη στιγμή του '21. Παπαφλέσσας» (1971), «Ο Ιπποκράτης και η Δημοκρατία» (1972), «Σουλιώτες» (1972), «Η δίκη των δικαστών» (1974), «7 θανάσιμες πεθερές» (2004).

Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο «To whom It may concern» το οποίο περιλαμβάνει 272 μικρά κείμενα σχετικά με το θέατρο, την καθημερινότητα, την ιστορία, τις μακαρονάδες, τις προσωπικές μου εμπειρίες και αναμνήσεις, την πολιτική, την γραμματική, το συντακτικό, την φιλία, τον έρωτα, το σεξ, τη ζωή.

Ο Δημήτρης Τσούτσης είχε επίσης ως χόμπι τη ζωγραφική έχοντας κάνει και ατομικές εκθέσεις.

Η κηδεία του ηθοποιού θα γίνει την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00 το πρωί στον Βύρωνα.