Η θρυλική Kelly Kelly πήγε στην παραλία και θύμισε πόσο έχει λείψει από το WWE... (pics & vid)

Η Μπάρμπαρα Τζιν Πλανκ, όπως είναι το πραγματικό όνομά της, έβαλε ένα μικροσκοπικό γαλάζιο μαγιό και, λογικά, όσοι άντρες ήταν κοντά της πρέπει να έτρεξαν να βουτήξουν στη θάλασσα, για να δροσιστούν...

Η 32χρονη, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2012, μετά από έξι χρόνια στο WWE (όπου κατέκτησε μία φορά τον τίτλο γυναικών, το 2011), θύμισε σε όλους πόσο λείπει από την επαγγελματική πάλη. Και δεν μιλάμε, φυσικά, μόνο για την αγωνιστική παρουσία της...

