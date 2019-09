«Friends»: 25 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, τι δεν άρεσε στους δημιουργούς (pics & vids)

Η σειρά «Friends» (Φιλαράκια) αγαπήθηκε όσο λίγες από τους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Η Ρέιτσελ (Jennifer Aniston), ο Ρος (David Schwimmer), ο Τζόι (Matt LeBlanc), ο Τσάντλερ (Μatthew Perry), η Μόνικα (Courteney Cox) και η Φοίβη (Lisa Kudrow) ήταν η αγαπημένη παρέα όλων.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον έρωτα του Ρος με την Ρέιτσελ, τον Τζόι που δεν μοιραζόταν ποτέ το φαγητό του, τον κολλητό του, τον Τσάντλερ, που μαζί έκαναν όλες τις καφρίλες, την Μόνικα με την εκπληκτική μαγειρική της και την εμμονή της με την τάξη και την καθαριότητα αλλά και την «χαλαρή» Φοίβη.

Πλέον συμπληρώνονται 25 χρόνια από την πρεμιέρα της δημοφιλούς σειράς. Πολλά ε; Κι όμως ήταν σαν χτες που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο και αυτή η παρέα έγινε παρέα όλων. Ωστόσο όπως σε κάθε σειρά αλλά και σε κάθε παρέα, υπάρχει ένα παρασκήνιο ή και περισσότερα.

Αυτό μοιράστηκαν με το κοινό, η δημιουργός της σειράς Μάρτα Κάουφμαν μαζί με τον συνδημιουργό Ντέιβιντ Κρέιν και τον παραγωγό Κέβιν Μπράιτ, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε πάνελ του Tribeca TV Festival, με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων των «Friends».

Οι τρεις τους μίλησαν για την τεράστια επιτυχία της σειράς, ενώ η Κάουφμαν αποκάλυψε πως στις συνολικά δέκα σεζόν από «Τα φιλαράκια», υπάρχουν δυο επεισόδια που μετανιώνει.

Η 62χρονη δήλωσε ότι δεν της άρεσε το επεισόδιο «The One With The Jam», το οποίο προβλήθηκε στην τρίτη σεζόν. Στο επεισόδιο αυτό η Φοίβη ερωτεύεται έναν άντρα, τον οποίο υποδύεται ο Ντέιβιντ Άρκετ και παρακολουθεί συνεχώς την δίδυμη αδερφή της, Ούρσουλα. Όπως είπε: «Χρειάστηκε να γράψουμε πολλές φορές το σενάριο για να γίνει σωστή δουλειά».

Στο άλλο επεισόδιο που δεν της άρεσε, ήταν ξανά πρωταγωνίστρια η Φοίβη. Πρόκειται για το «One With The Chicken Pox» στο οποίο η Φοίβη αρρωσταίνει με ανεμοβλογιά και ο αγαπημένος της (Τσάρλι Σιν) επιστρέφει στην πόλη.

Ο Ντέιβιντ Κρέιν δεν ανέφερε κάποιο επεισόδιο που δεν του άρεσε. Ωστόσο είπε πως: «Δεν βλέπω τη σειρά στο σπίτι. Περιστασιακά, αν ταξιδεύω ή οτιδήποτε άλλο, θα την παρακολουθήσω και μπορεί να δω κάτι και να πω: αυτό θα ίσχυε και σήμερα. Άλλες φορές σκέφτομαι: αλήθεια το βάλαμε αυτό;».

Μάλιστα είχε υπάρξει δυσαρέσκεια από το νεανικό κοινό για το γεγονός ότι η Μόνικα ήταν υπέρβαρη στα νεανικά της χρόνια και για το ότι ο Ρος είχε παντρευτεί μια λεσβία.

Οι συντελεστές της σειράς θεωρούν ότι έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και πως αν έφτιαχναν αυτούς τους χαρακτήρες σήμερα θα είχαν απλώς το ίδιο DNA. «Είναι πολύ πιθανό να μην ήταν το ίδιο καλό», ανέφεραν.

Το επεισόδιο με τον Μπραντ Πιτ και το άγνωστο παρασκήνιο

Το 2001 ο Μπραντ Πιτ ήταν ακόμα παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον (Ρέιτσελ) και κλήθηκε να παίξει σε ένα επεισόδιο της σειράς. Στο επεισόδιο αυτό η Μόνικα προσκαλεί για την γιορτή των Ευχαριστιών έναν παλιό συμμαθητή του Ρος και της Ρέιτσελ, τον Γουίλ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπράντ Πιτ. Εκείνος μαζί με τον Ρος στο σχολείο είχαν ιδρύσει μια λέσχη μίσους για την Ρέιτσελ, επειδή τους έκανε τη ζωή δύσκολη.

Ο γοητευτικός ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη του παραδέχτηκε πως σε αυτό το επεισόδιο, έκανε σαρδάμ μόλις στην πρώτη του ατάκα και αναγκάστηκαν να το ξαναγυρίσουν. «Έκανα σαρδάμ στην πρώτη μου ατάκα. Στην ακριβώς πρώτη μου κουβέντα τα έκανα μαντάρα και έπρεπε να το ξαναγυρίσουμε από την αρχή», ανέφερε.

Οι αναρτήσεις των ηθοποιών της σειράς στο Instagram για την επέτειο των 25 χρόνων

Η Courteney Cox, η Lisa Kudrow, ο David Schwimmer και ο Matt Le Blanc μοιράστηκαν την ίδια φωτογραφία.

«Γιορτάζοντας ένα βράδυ Πέμπτης πριν από 25 χρόνια. Ευχαριστούμε όλους τους πιστούς οπαδούς μας σε όλο τον κόσμο. Ήσασταν εκεί για μας! Αγαπώ αυτά τα παιδιά», έγραψε η Courteney Cox (Μόνικα).

Η Cox επίσης αστειεύτηκε για την στενή φίλη της Jennifer Aniston και τον Matthew Perry, οι οποίοι δεν έχουν λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: «#seriouslyJen?#youtoomatthew».

Η Kudrow, η οποία υποδύθηκε την Φοίβη, ξεκίνησε την ανάρτησή της όπως η Cox, αλλά πρόσθεσε πως «μπορεί να βρισκόμαστε σε διαφορετικά μέρη αλλά είμαστε πάντα δεμένοι».

Ο Schwimmer (Ρος), έγραψε: «Γιορτάζοντας μια Πέμπτη βράδυ πριν από 25 χρόνια ... ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους! Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς».

Τέλος, ο Le Blanc, ο αγαπημένος Τζόι, έγραψε στην ανάρτησή του: «Σαν να ήταν χθες. Ευχαριστούμε όλους όσους μας παρακολουθούσατε».