Χάκαρ το Instagram της Nicole Scherzinger με... sex tape (pics & vid)

Θύμα χάκερ έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής η Nicole Scherzinger.

Στον λογαριασμό της πρώην τραγουδίστριας των Pussycat Dolls ανέβηκε μία photoshopαρισμένη εικόνα, στην οποία ο δράστης είχε κολλήσει το κεφάλι της στο σώμα μίας γυναίκα, η οποία ήταν γυμνή.



Μάλιστα πάνω στο ποστάρισμα υπήρχε και ένα μήνυμα στο οποίο, ζητούσε σε όσους το έβλεπαν να πάει να στα stories της, να κατεβάσουν μία εφαρμογή, προκειμένου να δημοσιεύσει το sex tape της, μετά τα 5.000 downloads.

Συγκεκριμ΄ένα ανέφερε: Go to my story > Swipe Up > Download a Free App > releasing my full sex tape at 5,000 downloads.



Αυτό έγινε στις 13:00 και 20 λεπτά αργότερα, είχε κατέβει από τον λογαριασμό της.

Θυμίζουμε οτι στις αρχές του χρόνου, είχε κυκλοφορήσει ένα video που έδειχνε την Nicole Scherzinger να φιλιέται με τον Lewis Hamilton, χωρίς ωστόσο να τους δείχνει σε ερωτικές περιπτύξεις.



Μάλιστα, αυτό δεν ήταν καινούργιο, καθώς οι δυο τους είχαν χωρίσει από το 2015.