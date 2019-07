Παλικάρι ο Παντελής: Προσέλαβε τον Ζαχίρ στο εστιατόριό του (pic)

Η δουλειά ανεβαίνει η ομάδα μεγαλώνει και καλωσορίζω τον @zahiryawary φίλο συνάδελφο και αδερφό που μου έκανε την τιμή να έρθει στην καλυμνο και να συνεργαστεί στην ομάδα @prego_kalymnos ευχαριστώ επίσης όλη τα ύπολοιπα μέλη της ομάδας μου που με στηρίζει τα τελευταία χρόνια και με την βοήθεια τους έχουμε ανεβάσει την γαστρονομία στα ύψη @manolis.kourounis @melaspantelis @dim.rev @_themelinos_ @theosamios @__karageorgiou_

