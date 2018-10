Σκληρή απάντηση Καπουτζίδη σε Ουγγαρέζο! (pics)

1. Χθες το βράδυ, ένα υπεροχο αγόρι, έφερε τον προβληματισμό του στη σκηνή μας και του αξίζουν χίλια συγχαρητήρια! Μου στείλατε πολλά όμορφα μηνύματα, και σας ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί ο κύριος Ουγγαρεζος, πήρε ξανά την αναμενόμενη θέση του για το συμβάν και ανέφερε μια ιστορία από το παρελθόν. Ακούστε την και από μένα λοιπόν. Το 2015, την παγκόσμια ημέρα κατά του Μπουλινγκ, ο κυριος Ουγγαρεζος είχε καλεσμένο στην εκπομπή του τον κυριο Γεωργίου. Του εστειλα αμέσως μήνυμα και του είπα ότι επέλεξε πολύ λάθος ημερομηνία. Ο κύριος Γεωργίου έχει συνδέσει το όνομα του με πρωτοφανείς ομοφοβικές επιθεσεις και σχόλια στην τηλεόραση. Δεν θα έπρεπε να ήταν καλεσμένος εκείνη τη μέρα, και το επισήμανα και στον ίδιο τον κυριο Ουγγαρέζο, και στην υπεύθυνη εκπομπής και στον υπεύθυνο προγράμματος. Θυμαμαι είχα πει συγκεκριμένα: ας βρίσκατε μια άλλη ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο, επειδή εμπλέκω χωρις να φέρει ευθύνη τον κυριο Γεωργίου, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, ότι παρα την επίθεση που έχω δεχτεί κι εγώ ο ίδιος από αυτόν,, αν με ρωτήσετε πραγματικά τη γνώμη μου τώρα πια τον θαυμάζω. Όχι φυσικά για τις απόψεις του, αυτές τις καταδικάζω και θα τις καταδικάζω πάντα. Αλλα γιατι είναι ένας πατέρας που έδωσε μάχη για το γιο του, έμεινε δίπλα του ως το τελος, πάλεψε και θυσιάστηκε για το παιδί του. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ απεριόριστα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω και ένα δεύτερο περιστατικό τώρα. Ένα χρόνο μετά, πάλι στο πρωινό του Mega, η κυρία Μεσσαροπουλου, άφηνε, με κάθε ευκαιρία ομοφοβικους υπαινιγμούς και σχόλια. Αντέδρασα και σε αυτό. Εξήγησα στο διευθυντή μας ότι είναι ντροπή να ακούγονται στον αέρα απόψεις που σε οποιαδήποτε άλλη πολιτισμένη χώρα θα απαγορεύονταν. Η κυρία Μεσσαροπουλου το πληροφορήθηκε, ίσως να της έγινε και σύσταση, και νομίζει ακόμα και σήμερα ότι ζήτησα να την απολύσουν. Όπως και ο κύριος Ουγγαρέζος, φοβήθηκε ότι θα του κόψουν την εκπομπή. Ωστοσο, ούτε η εκπομπή του κόπηκε, ούτε η κυρία Μεσσαροπουλου έχασε τη δουλειά της. Γιατί το ζητούμενο ποτέ δεν ήταν αυτό. Το ζητούμενο ήταν να αντιδράσει κάποιος! Το ζητούμενο είναι να αντιδρούμε. Στο πρώτο ομοφοβικό ή ρατσιστικό σχόλιο που ακούμε, οποιο κι αν είναι το εργασιακό ή το κοινωνικό μας περιβάλλον.

