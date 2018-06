Αργυρός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Το έργο σου κληρονομιά για το σύνολο του αθλητισμού» (pic)

Καλο ταξίδι πρόεδρε.Το έργο σου η προσφορά σου και το ήθος σου θα αποτελούν κληρονομιά οχι μόνο για τον κόσμο του παναθηναικού αλλά για το σύνολο του αθλητισμού..Ανέβασες το επίπεδο και αποτέλεσες σταθμό στην ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαικού μπάσκετ.Το ελάχιστο που σου οφείλουμε είναι ένα μεγάλο «Ευχαριστώ».

