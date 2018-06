H Δέσποινα Βανδή ξέσπασε εναντίον των Πανελληνίων (pic)

Μια βόλτα και πίσω στο σπιτι για...διάβασμα!Πάλι καλά που δίνουν μόνο 4 μαθήματα πια!Παρολα αυτά ευχομαι κάποια στιγμή -σύντομα -να ανοίξει ο δρόμος προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις!Να έχουν όλοι τη δυνατότητα να φοιτήσουν όπου θέλουν γιατί το δυσκολο είναι να τελειώσεις μια σχολή.Ασφαλως να υπάρχουν κάποια κριτήρια αξιολόγησης αλλά και πάλι λέω πως θέλει κόπο να αποκτήσεις ένα πτυχίο και εκεί πρέπει να εστιάσουμε κατα την ταπεινή μου γνώμη! Την έχω κάνει τη διαδρομή αυτή και ξέρω πως είναι να σε κυριεύει το άγχος της ημέρας που κρίνονται όλες σου οι προσπάθειες.Κι έχω δει παιδιά όλα αυτά τα χρονια να φεύγουν,να μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας που πάνε(και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που είναι επιλογή τους το εξωτερικό) για να ασχοληθούν με αυτό τελικά που αγαπάνε μιας και δεν καταφεραν να περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια! Και οι γονείς να αγωνιούν και να ξοδεύουν στερούμενοι αλλα πράγματα από την ποιότητα της ζωής τους για το καλό των παιδιών τους! Ποιον βολεύει σε τελική ανάλυση μια τέτοια πραγματικότητα;

