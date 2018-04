Η Nikki Benz έκανε αγωγή στο Brazzers (pics)

Φαίνεται τελικά οτι ο χώρος της ερωτικής βιομηχανίας δεν είναι και τόσο αγγελικά πλασμένος, όσο νομίζαμε... Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνουν τα όσα έχουν το δει το φως της δημοσιότητας με τις αυτοκτονίες μεγάλων ονομάτων του χώρου, αλλά και με τις καταγγελίες που κάνουν οι πρωταγωνιστές.

Τελευταίο παράδειγμα αυτό της Nikki Benz η οποία κατέθεσε αγωγή κατά του Brazzers, του παραγωγού Tony T και του συμπρωταγωνιστή της, Ramon Nomar για ένα επεισόδιο που είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2016.



Τότε, στα γυρίσματα μία σκηνής χωρίς σενάριο, η πασίγνωστη πορνοστάρ κατήγγειλε οτι ο παρτενέρ της, την στρίμωξε, την έριξε στον τοίχο, σχεδόν την έπνιξε με τα εσώρουχά της, ενώ την χτύπησε τόσο σκληρά σε σημείο να ματώσει. Και όλα αυτά, ενώ η ίδια φώναζε cut, ζητώντας να σταματήσει η σκηνή...



