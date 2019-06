17χρονη που είχε πέσει θύμα βιασμού στην παιδική ηλικία υποβλήθηκε σε ευθανασία (pics)

UPDATE Een heleboel mensen vroegen of ik weer eens kon updagen over hoe het gaat. Grof gezegd gaat het gewoon heel kut. De wachtlijsten zijn zó lang, zo lang dat ik het niet trek om die tijd te overbruggen, dat ik stomme dingen ga bedenken en doen. Ik word weer opgenomen namelijk, voor intensieve traumabehandeling, maar ik zou daar pas in juli mee kunnen starten en zo lang trek ik dit niet meer. Voor een ander lijken dik twee maanden misschien kort, maar als elke minuut een hel is, dan zijn twee maanden héél lang, te lang. En ik heb al een maand erop zitten; eerst waren het drie maanden wachttijd. Ik heb het geluk dat ze dat nu ook inzien en er hard aan gewerkt wordt dat ik in mei al opgenomen kan worden in plaats van in juli pas. Daar hoor ik als het goed is aankomende week meer over. Heel spannend allemaal. En om het allemaal nóg leuker (sarcasme) te maken, kwam ik gister voor de derde keer één van de mannen tegen die mij seksueel misbruikt heeft. Hij heeft mij niet gezien geloof ik, maar toch, ik was/ben best wel over de zeik. Om het maar wel even positief af te sluiten, deze update: ik snij mezelf al drie weken niet meer. Een sociotherapeut van tijdens mijn afgelopen opname heeft me inzichten gegeven waar ik erg van schrok. Maar vooral: hij gaf me een tip hoe ik ermee zou kunnen stoppen. En die tip heb ik nooit eerder gehoord, maar het lijkt te helpen, hopen dat dat zo blijft. (Als je benieuwd bent naar die tip: hij staat in de comments bij een reactie op iemand die ernaar vraagt). Dankjulliewel voor alle mooie, lieve berichtjes die ik dagelijks krijg. Daar ben ik heel dankbaar voor. #mentalhealthblogger #dutchierecovering #mentalhealth #fighting #stronglikeafighter #noamaestromentalhealth

A post shared by Noa Pothoven (@noamaestro) on Apr 28, 2019 at 3:46am PDT