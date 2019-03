H στιγμή που δύο άνδρες φιλούν το έδαφος με δάκρυα μετά από 42 χρόνια άδικης κράτησης (pics & vid)

Ο 76χρονος Κλίφορντ Ουίλιαμς κι ο 61χρονος ανιψιός του, Χάμπερτ Μέιερς, έφυγαν από τη δικαστική αίθουσα γεμάτοι δάκρυα στα μάτια.

Οι δύο άνδρες είχαν κατηγορηθεί πως πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα το 1976 κι ότι προσπάθησαν να σκοτώσουν και την κοπέλα του.

Τότε, το δικαστήριο τους είχε καταδικάσει χωρίς να υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τους συνδέει με τους πυροβολισμούς και η κατηγορία βασίστηκε στην κατάθεση της κοπέλας.

Kissing the ground. On @ActionNewsJax at 6:00 two men who were wrongfully convicted are free. They spent 42 years in prison for crimes they didn’t commit. pic.twitter.com/Q5WUvBrDAy

— Bridgette Matter (@bridgetteANjax) 28 Μαρτίου 2019