Μοναδικό γράφημα: Όλες οι αλλαγές στη λίστα των δέκα πολυπληθέστερων πόλεων του κόσμου από το 1500 μ.Χ. μέχρι σήμερα (pics & vid)

Κι αν αυτή τη στιγμή, τα πρωτεία ανήκουν στην ιαπωνική πρωτεύουσα, το Τόκυο δεν φιγούραρε για πάντα στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, καθώς κατά το παρελθόν δεκάδες μεγαλουπόλεις έχουν εναλλαχθεί στην κορυφή.

Σε αυτό το συμπέρασμα συντείνει η παρουσίαση ενός ολιγόλεπτου βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τον αναλυτή των Financial Times Τζον Μπερν Μέρντοκ και το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τις δέκα πολυπληθέστερες πόλεις της υφηλίου από το 1500 μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετές από τις κραταιές πόλεις του παρελθόντος, αγνοούνται από τους περισσότερους, καθώς η παρακμή τους κι η φυγή εκατομμυρίων κατοίκων, οδήγησαν σχεδόν στον αφανισμό τους από τον χάρτη.

Για την ιστορία, επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως το Τόκυο κρατάει τα πρωτεία στη σχετική λίστα από 1954 όταν και ξεπέρασε σε πληθυσμό τη Νέα Υόρκη, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η ιαπωνική μητρόπολη, εκτοξεύθηκε πληθυσμιακά κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, καθώς στις αρχές του 1900 βρισκόταν στην 5η θέση της λίστας (πίσω από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Σικάγο) με πληθυσμό μόλις 1,4 εκατομμυρίου σε σχέση με τα 37,4 εκατομμύρια κατοίκους που έχει σήμερα.

This is how the 10 biggest cities in the world have changed since 1500 pic.twitter.com/dOHsPw4Qqj

— How Things Work (@ThingsWork) March 19, 2019