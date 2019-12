Η στιγμή που δημοσιογράφος ρωτάει τη Νάνσι Πελόζι αν μισεί τον Τραμπ και εκείνη γίνεται έξαλλη (vid)

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μόλις έχει τελειώσει το διάγγελμά της, με το οποίο ανακοινώνει την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Εκείνη τη στιγμή, ένας δημοσιογράφος τη ρωτάει αν τον μισεί, με την 79χρονη να γίνεται... έξαλλη και να του απαντά, δείχνοντάς τον με το δάχτυλο: «Δεν μισώ κανέναν! Μεγάλωσε σε Καθολικό σπίτι. Δεν μισούμε κανέναν. Κανέναν στον κόσμο. Οπότε μη με κατηγορείς».

Όταν, δε, ο δημοσιογράφος προσπαθεί να της εξηγήσει ότι δεν την κατηγόρησε για κάτι και ότι απλά έκανε μία ερώτηση, εκείνη αποφασίζει να επιστρέψει στο βήμα και να πει: «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι δειλός, όταν δεν βοηθάει τα παιδιά μας, που φοβούνται τη βία των όπλων. Πιστεύω ότι είναι σκληρός, όταν δεν βοηθάει όσους ονειρεύονται, για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι. Πιστεύω ότι αρνείται την κλιματική κρίση. Ωστόσο, όλα αυτά είναι για τις εκλογές. Έχουν να κάνουν με το Σύνταγμά μας.

Αλλά σαν Καθολική, απεχθάνομαι τη λέξη ''μισώ'' σε μια πρόταση που απευθύνεται σε εμένα. Δεν μισώ κανέναν. Μεγάλωσα με έναν τρόπο όπου η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη και προσεύχομαι για τον πρόεδρο. Και ακόμη προσεύχομαι για τον πρόεδρο. Προσεύχομαι για τον πρόεδρο συνέχεια. Οπότε μην τα βάζεις μαζί μου».

A reporter asks Nancy Pelosi if she "hates the president."

"I don't hate anybody," she says in a strong response. "As a Catholic, I resent your using the word hate in a sentence that addresses me...Don't mess with me when it comes to words like that." https://t.co/4KnkeaNelL pic.twitter.com/C8HVeWMXE2

— ABC News (@ABC) December 5, 2019