Για πρώτη φορά η Ελλάδα καταψήφισε το ψήφισμα του ΟΗΕ για το Τμήμα Δικαιωμάτων των Παλαιστίνιων (pics)

Μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταψήφισαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την Τρίτη, το ψήφισμα για το Τμήμα Δικαιωμάτων των Παλαιστίνιων.

Η ελληνική πλευρά, δε, για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, κάνοντας μια απότομη στροφή στην πολιτική της.

Εμφανώς ικανοποιημένος, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατζ, ευχαρίστησε τις χώρες -και την Ελλάδα- που «αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ», εντάσσοντας το Τμήμα για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων σαν «θεσμό, που εκπροσωπεί τη δομική προκατάληψη εναντίον του Ισραήλ στον ΟΗΕ, για να προωθήσει το παλαιστινιακό αφήγημα και μια καθαρά αντι-ισραηλινή ατζέντα».

«Ευχαριστώ τη Γερμανία, την Τσεχία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Βραζιλία και την Κολομβία, που αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταψηφίζοντας σήμερα το ψήφισμα για το «Τμήμα των Δικαιωμάτων των Παλαιστινίων» στη Γραμματεία του ΟΗΕ», δήλωσε, πιο συγκεκριμένα, ο κος Κατζ.

Και συνέχισε: «Ο θεσμός αυτός εκπροσωπεί τη δομική προκατάληψη εναντίον του Ισραήλ στον ΟΗΕ και χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό των Ηνωμένων Εθνών και τους χρηματικούς πόρους του για να προωθήσει το παλαιστινιακό αφήγημα. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνει μια καθαρά αντι-ισραηλινή ατζέντα».

The resolution titled "Division for Palestinian Rights of the Secretariat" was adopted by a vote of 87–23–54.

A group of EU states who last year abstained switched their votes to No, including:

Germany

Netherlands

Denmark

& more

