Ο Αλέξης Γεωργούλης κληρώνει ταξίδι στις Βρυξέλλες (vid)

Ο Αλέξης Γεωργούλης, εκτός από γνωστός ηθοποιός είναι πλέον και ευρωβουλευτής, καθώς εκλέχθηκε στις Ευρωεκλογές του περασμένου Μαίου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, ανακοίνωσε πως πέντε άτομα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Μάλιστα αυτό θα γίνει μετά από κλήρωση. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο κ. Γεωργούλης, πρόκειται για μια δυνατότητα που δίνεται στους ευρωβουλευτές προκειμένου οι πολίτες να έρθουν σε επαφή με τον χώρο και να παρακολουθήσουν από κοντά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Τα έξοδα της μεταφοράς στις Βρυξέλλες και της διαμονής στην πόλη είναι καλυμμένα, ενώ ο διαγωνισμός που διεξάγεται μέσω Facebook λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Καλησπέρα σε όλους! Από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2019 θα έχω την μεγάλη χαρά να προσκαλέσω για να ταξιδέψουν 5 συμπολίτες μου στις Βρυξέλλες οι οποίοι θα ξεναγηθούν, θα παρακολουθήσουν και θα ζήσουν από κοντά την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την ημερίδα που διοργανώνουμε με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού, με θέμα την την Πολιτιστική Προσβασιμοτητα (Perspectives on the cultural accessibility of persons with disabilities and learning difficulties). Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε ένα σχόλιο με το #georgoulis4citizens στο συγκεκριμένο post και στις 9 Σεπτεμβρίου θα σας ανακοινώσουμε τους 5 που θα έχουν την τύχη να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες. (Για την συμμετοχή απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών, να είστε κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων και να μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός χώρας. Διαμονή και μεταφορά σας στις Βρυξέλλες είναι καλυμμένα) Σας ευχαριστώ.