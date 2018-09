Η εκτέλεση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ στη ΔΕΘ: «Omg, she killed it» (vid)

Η σομπράνο, Αναστασία Ζαννή, έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό από το Fame Story 3.

Σήμερα την έμαθε κι ο υπόλοιπος κόσμος.

Με την παρουσία των Αλέξη Τσίπρα, Τζέφρι Πάιατ κι άλλων προσωπικοτήτων η Ελληνίδα σομπράνο τραγούδησε τον Ελληνικό ύμνο κι έπειτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, η ερμηνεία της έγινε viral για τους λάθος λόγους.

«Αν τραγουδούσε και ο Τσίπρας τον ελληνικό εθνικό ύμνο στα αγγλικά, θα ήμασταν κομπλέ», «Παναγιά μου, παν' τα τζάμια!», «Man my dog howls better than that !!!!».

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως δεν γλίτωσε την παρατήρηση...