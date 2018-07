Ο Ζαγοράκης προτάθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρεσβευτής της αντικαρκινικής καμπάνιας

Στην εκστρατεία “Coach, the ally for heath"(Allenatore, alleato di salute) του οργανισμού “Together against cancer"(Insieme contro il cancro) με έδρα την Ιταλία θα συμμετέχει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης μετά από πρόταση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani. Στόχος της εκστρατείας είναι να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο ζωής ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες πρόσληψης του ανθρώπινου οργανισμού από τον καρκίνο. Σύμφωνα με ιατρικές έρευνες παράγοντες όπως το κάπνισμα ή υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία ενός ανθρώπου καθώς ευθύνονται για την εμφάνιση του 40% των καρκίνων και άλλων σοβαρών ασθενειών. Αντίθετα η καλή διατροφή, η σωματική άθληση και ο αθλητισμός μπορούν να βελτιώσουν τις αντοχές του ατόμου και να θωρακίσουν έναν ανθρώπινο οργανισμό απέναντι στον καρκίνο.

Η εκστρατεία αυτή καθοδηγείται από τον καθηγητή Francesco Cognetti, Πρόεδρο του οργανισμού “Together against cancer", ο οποίος με πρωταγωνιστή τον Ιταλό προπονητή της Juventus, Massimiliano Allegri, φιλοδοξεί να προωθήσει την σωματική άσκηση, τον αθλητισμό και την διατροφή στους συμπολίτες μας, ξεκινώντας από τα μικρά παιδιά και περνώντας το μήνυμα αυτό μέσα από δράσεις σε σχολεία, σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες, σε γυμναστήρια και σε συλλόγους και φορείς της κοινωνίας.

Σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος κ. Antonio Tajani τόνισε την ανάγκη διεθνοποίησης της δράσης και την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σχεδίου καταπολέμησης του καρκίνου μέσα από την πρόληψη και την αλλαγή του τρόπου ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Παράλληλα, ο προπονητής της Juventus, Massimiliano Allegri, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των προπονητών στην εκστρατεία αυτή καθώς ο κεντρικός τους ρόλος δεν είναι μόνο να μάθουν στα παιδιά ποδόσφαιρο αλλά και το πως να θωρακίσουν τον οργανισμό και την υγεία τους βοηθώντας τα να ακολουθήσουν τον ενδεδειγμένο τρόπο ζωής.

Τέλος, ο κ. Ζαγοράκης, που αποδέχθηκε με χαρά την πρόταση του κ. Tajani να γίνει «πρεσβευτής» του μηνύματος αυτού και να ηγηθεί της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα σε συνεργασία μια επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας δήλωσε ότι «πέρα από τα κύπελλα και τα πρωταθλήματα ένας αθλητής ή ένας προπονητής θα πρέπει να δίνει έμφαση στην κοινωνική συνεισφορά. Άνθρωποι με αναγνωρισιμότητα, που αποτελούν πετυχημένα παραδείγματα στον χώρο τους και ο κόσμος τους παρακολουθεί οφείλουν να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις με κάθε τρόπο. Ο καρκίνος δυστυχώς είναι στην καθημερινότητα εκατομμυρίων συμπολιτών μας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα παντού. Με την καθοδήγηση των ειδικών, της ιατρικής κοινότητας, θα πρέπει να συμβάλλουμε στην μάχη αυτή. Ξεκινώντας από τα παιδιά μας, τους μαθητές, τους αθλητές στα τμήματα υποδομής ή και τους γονείς που δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στην σωματική άσκηση. Να τους αποδείξουμε πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούν υγιεινές συνήθειες όχι μόνο για την αθλητική τους βελτίωση αλλά πρωτίστως για την υγεία και την ίδια τους τη ζωή».