Aκόμα και το Eurogroup έκανε «διάλειμμα» για το Μουντιάλ (pics)

Την ευκαιρία να απολαύσουν λίγο ποδόσφαιρο είχαν δημοσιογράφοι και συνεργάτες των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, που συμμετείχαν στο χθεσινό κρίσιμο και πολύωρο Eurogroup, που είχε σαν κεντρικό θέμα συζήτησης τους τρόπους ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αλλά και την λήξη του προγράμματος στήριξης της χώρας μας από τον ESM.

Έτσι, κατά τη διάρκεια του κρισιμότερου κι εντυπωσιακότερου ματς της χθεσινής ημέρας, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν στις ανοιχτές τηλεοράσεις στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, για να παρακολουθήσουν την μάχη Κροατίας κι Αργεντινής.

Mάλιστα, αρκετοί ήταν κι όσοι μοιράστηκαν τις εικόνες αυτές μέσω των social media, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί το αποκούμπι πολλών, όταν ψάχνουν μερικές στιγμές χαλάρωσης από τις θυελλώδεις συζητήσεις της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών.

Meanwhile, at the crunch #Eurogroup meeting on #Greece... pic.twitter.com/2UFm1sRehT

— Jim Brunsden (@jimbrunsden) June 21, 2018