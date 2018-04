«Η Τουρκία έχει ξεπεράσει τα όρια στο θέμα της κράτησης των Ελλήνων στρατιωτικών»

«Η Τουρκία έχει ξεπεράσει τα χρονικά όρια εντός των οποίων θα έπρεπε να έχει διευθετηθεί το ζήτημα», είπε αναφερόμενος στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Και «όταν η Τουρκία ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, πρέπει να γίνεται σαφές ότι θα λαμβάνει τις απαντήσεις που της οφείλονται» τόνισε σε συνέντευξή του στον Alpha ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να σας πω το εξής, σε σχέση με τους δύο στρατιωτικούς. Από τη δική μας πλευρά, η αρχική αντιμετώπιση του προβλήματος είχε το εξής χαρακτηριστικό. Δεν θελήσαμε να ανάγουμε το περιστατικό σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο, διότι το να το κρατήσεις σε μία χαμηλή στάθμη, διευκολύνει και την απέναντι πλευρά, αν δεν θέλει να κλιμακώσουμε την κρίση».

«Ωστόσο, όσο περνά ο καιρός, φαίνεται ότι οι διαθέσεις της Τουρκίας δεν είναι να επιλύσει άμεσα, να διευθετήσει άμεσα το θέμα», διευκρινίζει ο κ. Τζανακόπουλος ενώ σε ερώτηση για το αν η Τουρκία χρησιμοποιεί το γεγονός σαν μέσο εκβιασμού, ο υπουργός Επικρατείας θεωρεί ότι «είναι περισσότερο μία κίνηση γοήτρου, μία επίδειξη δύναμης και λιγότερο ένας εκβιασμός», καθώς η Άγκυρα δε ζητά κάτι. Τέλος, ερωτηθείς εάν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη για το πότε θα επιστρέψουν οι δύο στρατιωτικοί στην Ελλάδα, ο κ. Τζανακόπουλος δήλωσε ότι δεν είναι στο χέρι κανενός και όποιος το επιχειρήσει κάνει απλώς εικασίες.

«Η συζήτηση αυτή δεν ήταν δημόσια. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τις λέξεις ακριβώς που χρησιμοποίησε ο κύριος Καμμένος», δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος για τον χαρακτηρισμό «τρελός» που φέρεται ότι απέδωσε στον Ερντογάν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. «Είναι εντελώς διαφορετικό να γίνεται μία συζήτηση off the record, είναι εντελώς διαφορετικό να γίνονται επίσημες δηλώσεις on camera, οι οποίες τελικά καταλήγουν να είναι ακόμα και προκλητικές», συμπλήρωσε.