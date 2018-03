Τραμπ: Η Πιονγκγιάνγκ θα σταματήσει τις πυραυλικές δοκιμές κατά τις συναντήσεις μας (pic)

«Η Βόρεια Κορέα δεν διεξήγαγε καμία πυραυλική δοκιμή από την 28η Νοεμβρίου του 2017 και υποσχέθηκε να μην το κάνει κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας. Πιστεύω ότι θα τηρήσουν αυτή τη δέσμευση» έγραψε ο μεγιστάνας στο Twitter.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει καμία επίσημη ημερομηνία για τη συνάντηση του Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποια ακριβώς συνάντηση αναφερόταν ο Τραμπ ή το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Μαρτίου 2018