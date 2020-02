Παρακολουθούσε το Super Bοwl από κοντά και τον πήρε ο ύπνος! (vid)

Κάποιοι θα «σκότωναν» για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη μάχη των Kansas City Chiefs με τους San Franscisco 49ers στο 54ο Super Bowl, αφού πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά event στον κόσμο, ενώ τα εισιτήρια είναι δυσεύρετα.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πλήρωσαν αδρά για να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι».

Ωστόσο ένας από τους οπαδούς που βρέθηκε στο Hard Rock Stadium αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοιμόταν από το πρώτο τέταρτο του Super Bowl, ενώ το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει γίνει viral.

Το στιγμιότυπο ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter η Karisa Maxwell, η οποία εργάζεται στο Sporting News.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020