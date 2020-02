Γκάφα Τραμπ: Συνεχάρη λάθος πολιτεία για το Super Bowl των Chiefs (pic)

«Γλέντι» στο Twitter με την γκάφα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να συγχαρεί τους Kansas City Chiefs για τη νίκη τους επί των San Francisco 49ers στο Super Bowl, που σήμανε και την επιστροφή τους μετά από 50 χρόνια στην κορυφή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά... μπέρδεψε τις πολιτείες!

Ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια στην πολιτεία του Κάνσας, ενώ οι Chiefs είναι από τη διπλανή πολιτεία του Μιζούρι!

Όταν κατάλαβε το λάθος του, διέγραψε το tweet του, αλλά ήταν ήδη αργά, αφού... το γλέντι πάει σύννεφο.

President Trump congratulated the 'Great State of Kansas' after the Chiefs' Super Bowl win. They play in Kansas City, Missouri https://t.co/5b55PPBTr4

— Sports Illustrated (@SInow) February 3, 2020