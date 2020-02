Πατέρας μετέτρεψε την τηλεόραση του γιου του σε τεράστιο Nintendo (pics)

Ένας πατέρας με φαντασία αποφάσισε να φτιάξει μια κατασκευή ώστε να κάνει χαρούμενο τον γιο του.

Ο μπαμπάς έφτιαξε ένα... Nintendo για να περιβάλλει την τηλεόραση στον τοίχο του υπνοδωματίου του παιδιού.

Συγκεκριμένα ο Steven Beck, από το Μάντσεστερ, αποφάσισε ότι το δωμάτιο του 7χρονου γιου του θα μπορούσε να γίνει πιο όμορφο για τον μικρό.

Έτσι διαθέτοντας μεγάλη φαντασία, κόντρα πλακέ και πλαστικό, μετέτρεψε το μέρος που περιβάλλει την τηλεόραση σε ένα τεράστιο Nintendo, που ο γιος του λατρεύει.

Όπως είπε: «Ο Jesse είναι εκεί όλη την ώρα, το αγαπά. Για να αντιγράψω την πραγματική κονσόλα, πήρα κόντρα πλακέ για να φτιάξω τα ράφια, έτσι ώστε μέσα να μπορεί να αποθηκεύει τους δίσκους παιχνιδιών και τις συσκευές. Τα μόνα πράγματα που πραγματικά έπρεπε να αγοράσω ήταν το πλαστικό, το χρώμα και τα γράμματα βινυλίου για τα κουμπιά».

The incredible creation only took just over a day to build and cost £71. https://t.co/OSp9VdafBH

— LADbible (@ladbible) January 30, 2020