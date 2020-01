Απίστευτος Eminem: Στο «Godzilla» λέει 229 λέξεις σε 30 δευτερόλεπτα (vid)!

Την Παρασκευή ο Eminem κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με την ονομασία «Music To Be Murdered By», το οποίο με το... καλημέρα σήκωσε πολύ ντόρο.

Και αυτό γιατί στο «Unaccommodating», γίνεται αναφορά στην τρομοκρατική επίθεση που είχε συμβεί τον Μάιο του 2017 στο Μάντσεστερ, σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε, όπου χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Εκτός όμως από τα αρνητικά σχόλια για το συγκεκριμένο κομμάτι, υπάρχουν και τα θετικά για ένα άλλο. Το Godzilla συγκεκριμένα...

Σε αυτό λοιπόν, ο Eminem, σύμφωνα με δημοσιεύματα αρκετών sites στις ΗΠΑ, έσπασε το ρεκόρ του πιο γρήγορου ράπερ.

Σε διάστημα 30 δευτερολέπτων, κατάφερε να πει 229 λέξεις ή αν το θέλετε κάπως διαφορετικά, σε μισό λεπτό πρόλαβε να πει 339 συλλαβές. Κάτι που αντιστοιχεί σε 11,3 συλλαβές το δευτερόλεπτο.

Ακούστε το και θα καταλάβετε...