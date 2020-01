Σάλος με τραγούδι του Eminem που αστειεύεται για την τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε (pics & vids)

Μια μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε σήμερα, Παρασκευή (17/1), στους εκατομμύρια θαυμαστές του ανά τον κόσμο, ο Eminem.

Από το πουθενά και χωρίς να έχει προαναγγελθεί από τη δισκογραφική του εταιρεία ή έστω από τον ίδιο, ο 47χρονος ράπερ κυκλοφόρησε έναν νέο δίσκο με τίτλο "Music to Be Murdered By", τον οποίο και έχει εμπνευστεί από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ!

Το εξώφυλλο του δίσκου, άλλωστε, θυμίζει αισθητικά το μοναδικό άλμπουμ, που κυκλοφόρησε ποτέ ο σπουδαίος σκηνοθέτης, με τον ίδιο τίτλο, το 1958!

Όπως και ο Χίτσκοκ, έτσι και ο Eminem ποζάρει σημαδεύοντας τον εαυτό του με ένα πιστόλι. Μάλιστα, ένα από τα κομμάτια του δίσκου έχει τίτλο "Alfred" και περιλαμβάνει έναν μονόλογο, 30 δευτερολέπτων, του «άρχοντα του σασπένς».

Ωστόσο, το νέο άλμπουμ του Eminem έχει προκαλέσει (ξανά) και τεράστιες αντιδράσεις...

Ο λόγος είναι ότι -όπως συνηθίζει- ο Eminem καταπιάνεται με ευαίσθητα και μεγάλα θέματα, όπως εκείνο της οπλοκατοχής στην Αμερική. Το single "Darkness", για παράδειγμα, τελειώνει με την εξής έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες: «Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί και βοηθήστε να αλλάξουν οι νόμοι στην Αμερική».

Στο ίδιο τραγούδι, δε, γίνεται αναφορά στον σκοπευτή του Λας Βέγκας, Στιφεν Παντκοκ, που άνοιξε πυρ μέσα στο πλήθος στο φεστιβάλ Route 91 Music Festival, την 1η Οκτωβρίου 2017, σκοτώνοντας 58 και τραυματίζοντας άλλους 413 ανθρώπους, με το περιστατικό να αποτελεί μέχρι και σήμερα τη φονικότερη ένοπλη επίθεση στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Κάποιοι, βρίσκουν τους στίχους προκλητικούς.

Σε ένα άλλο τραγούδι του άλμπουμ, δε, και συγκεκριμένα στο ''Unaccommodating'', γίνεται αναφορά στην τρομοκρατική επίθεση που είχε συμβεί τον Μάιο του 2017 στο Μάντσεστερ, σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε. Εκεί, είχαν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Για τον στίχο, λοιπόν, «But I’m contemplating yelling ''bombs away'' on the game, like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting», πολλοί... βράζουν στο Twitter, κατηγορώντας τον Eminem ότι δεν σέβεται τη μνήμη των νεκρών!

Βέβαια, άλλοι θυμίζουν ότι ο Eminem είχε δώσει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ...

Θυμίζουμε, το 2018 είχε κυκλοφόρησε ο αμέσως προηγούμενος δίσκος του με τίτλο "Kamikaze", σε παρόμοιο στιλ με τον "Music to be murdered by" και είχε προκαλέσει και αυτός αντιδράσεις.

Η καινούρια του δουλειά, να σημειώσουμε τέλος, περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα όπως: Ed Sheeran, Skylar Grey, Royce Da 5'9", Black Thought, Q-Tip, Denaun, White Gold, Young M.A, KXNG Crooked, Joell Ortiz, Don Toliver, Anderson .Paak και Juice WRLD.