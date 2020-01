Δάσκαλος yoga έδειρε έναν νεαρό στο cinema επειδή έπαιζε με το κινητό του (pics)

Οι δάσκαλοι της Yoga φημίζονται για την ψυχική τους ηρεμία. Κάτι όμως που φαίνεται πως δεν είχε ένας τύπος στις ΗΠΑ...

Ο λόγος για τον Νίκολας Γκλάσκοου, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε πάει σε έναν κινηματογράφο της Άιοβα, προκειμένου να παρακολουθήσει το «Once Upon a Time in Hollywood», με τον Λεονάρντι Ντι Κάπριο και τον Μπραντ Πιτ.

Πριν καν ξεκινήσει το έργο λοιπόν, άρχισε να ενοχλείται από έναν τύπο που καθόταν κοντά του και χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο.

Πλησίασε λοιπόν έναν υπάλληλο και ζήτησε να διευθετήσει το θέμα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα το έκανε αυτός.

Ωστόσο ο τύπος με το τηλέφωνο δεν φάνηκε να πτοήθηκε και να σταμάτησε, ούτε όταν άρχισε το έργο.

Έτσι, όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ο 34χρονος τον πλησίασε εκεί που καθόταν με τον φίλο του και απαίτησε να του ζητήσει συγγνώμη επειδή του χάλασε το έργο.

Πριν καν αντιδράσει το θύμα, άρχισε να δέχεται το ένα μετά το άλλο τα χτυπήματα από τον Γκλάσκοου, ο οποίος τον έριξε στο έδαφος και άρχισε να τον κλωτσάει, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και σπάζοντας τα γυαλιά που φορούσε.

Πάνω στην ένταση, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και χρειάστηκε να περάσουν 3 μήνες, προκειμένου να βγει το ένταλμα για την σύλληψή του, την προηγούμενη Παρασκευή.