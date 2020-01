Η φωτογραφία από το διάστημα που «τρέλανε» τους υποστηρικτές της επίπεδης γης (pics)

Μπορεί αισίως να έχουμε μπει στο 2020, όμως κάποια πράγματα που έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τα αμφισβητούν.

Ένα από αυτά είναι και το σχήμα της γης... Ναι καλά καταλάβατε, αναφερόμαστε σε αυτούς που υποστηρίζουν οτι ο πλανήτης της μας είναι επίπεδος.

Το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ αυτό που παραπέμπει σε κωμωδία, παίχτηκε χάρη στην φωτογραφία που ανέβασε η Jessica Meir από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που αποτελεί συνεργασία των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης και του Καναδά.

Η 42χρονη Αμερικανίδα αστροναύτης λοιπόν ανέβασε την προηγούμενη παρασκευή τρεις εικόνες από εκεί από τις οποίες γίνεται ξεκάθαρο οτι το σχήμα της γης είναι στρογγυλό.

The first orientation may make more sense to you, but to me this is the ever-changing skyline on @Space_Station (photo 3). Perspective. The constant traffic of visiting vehicles makes for diverse vistas. Now the #Canadarm2 keeps #Cygnus company after @SpaceX #Dragon’s departure. pic.twitter.com/jfLMcDaf8R

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) January 10, 2020